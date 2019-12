Príncipe Philip é internado em Londres

Príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, foi internado na manhã desta sexta-feira (20) em um hospital de Londres. Segundo o Palácio de Buckingham, o Duque de Edimburgo, que tem 98 anos, deverá ficar no hospital como uma medida de precaução sugerida pelo médico da família real para tratar uma condição de saúde.

“O duque de Edimburgo viajou de Norfolk hoje de manhã ao hospital King Edward VII em Londres para observação e tratamento em relação a uma condição preexistente. A admissão é uma medida de precaução, a conselho do médico de Sua Alteza Real”, informou o palácio em comunicado.

De acordo com a CNN, Philip chegou ao hospital andando e não foi levado em uma ambulância. A sua internação aconteceu horas antes da Rainha chegar à Sandrigham, em Norfolk, para passar o Natal.

Há dois anos, o integrante da Família Real foi internado no mesmo hospital para uma cirurgia no quadril. Em 2012, ele também ficou hospitalizado devido a uma infecção na bexiga.

