O Natal é uma celebração cheia de tradições divertidas e que costumam envolver a família toda. Entre elas, está o famoso cartão de Natal. Apesar de no Brasil o hábito de enviar essas fofas correspondências ter perdido força, ele continua com tudo na Europa e nos Estados Unidos. E quem não abre mão dessa tradição, claro, é a família real.

Kate Middleton e príncipe William não divulgaram oficialmente o cartão de Natal deste ano, mas a postagem já está circulando pela internet. Isso porque um comandante militar inglês recebeu o cartão e decidiu compartilha-lo com toda a sua corporação através do Twitter.

Na foto que estampa o cartão, Kate e William aparecem com os filhos George, Charlotte e Louis, que cresceu muito! No cartão, é possível ler uma mensagem de Kate ao comandante. “Desejamos a você um Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Catherine”.

O postal tem o mesmo estilo do ano passado, no qual a família aparece unida em um clima campestre. A diversão dessa vez é ver a família real na garupa de uma motocicleta. Bem fofos!

