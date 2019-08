Príncipe Harry deve ir ao casamento da ex-namorada

A ex-namorada de Príncipe Harry, Cressida Bonas, anunciou que está noiva do namorado Harry Wentworth-Stanley na semana passada. Fontes próximas aos dois afirmam que Harry irá ao casamento, mas a presença de Meghan Markle ainda não foi confirmada.

Cressida foi convidada para o casamento de Harry e Meghan no ano passado e compareceu ao evento. Ela e o duque de Sussex continuaram amigos depois do término e Harry tem uma relação muito boa com a família da ex.

Cressida Bonas, ex de Harry, no casamento do Duqe e da Duqesa de Sussex

“Os convites ainda não foram enviados, mas Harry e Meghan serão convidados. Harry e Cressida se dão bem e Meghan teve a oportunidade de conhecê-la”, contou Adam Helliker, jornalista especialista na Família Real, ao The Sun.

Apesar da boa relação dos ex-namorados, segundo Adam não é tão provável que Meghan vá ao casamento já que ela fica um pouco desconfortável com as antigas namoradas do marido.

