Lembra dela? Ex-namorada de príncipe Harry vai se casar com outro Harry

Cressida Bonas, ex-namorada do Príncipe Harry, está noiva, desta vez com outro Harry. O noivo, Harry Wentworth-Stanley, publicou uma foto no Instagram para anunciar a novidade.

“Nós vamos nos casar”, escreveu na legenda da foto em que o casal aparece abraçado e a atriz mostra a aliança de ouro com rubi.

Cressida foi a última namorada de Harry antes do duque de Sussex assumir seu relacionamento com Meghan Markle, em 2016. Eles ficaram juntos por dois anos, de 2012 a 2014, e muita gente acreditava que iam se casar, mas fontes afirmam que a atriz queria focar em sua carreira e não gostava de toda a atenção que recebia por namorar um membro da Família Real.

Depois do término, em abril de 2014, eles afirmaram que continuavam amigos e, inclusive, Cressida foi convidada para o casamento do duque e duquesa de Sussex no último ano.

É possível também que Harry e Meghan compareçam ao casamento de Cressida e Harry, que deve acontecer no meio do ano que vem. “Príncipe Harry e Cressida continuaram bons amigos desde que terminaram e apostamos que ele comparecerá ao grande dia de sua ex, independentemente de quando for”, afirma uma fonte próxima do duque.

