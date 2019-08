A rainha negou um pedido de Harry e Meghan que poderia ter sido com você

Achou que só na sua família acontecem pedidos um pouco inconvenientes? Os climões pegam até a Família Real! O último deles, segundo o The Times, foi quando o Príncipe Harry e Meghan Markle estavam decidindo onde gostariam de morar depois do casamento.

Há três meses, o casal se mudou para o Frogmore Cottage, espécie de chalé de luxo na cidade de Windsor, que ficou um ano em reforma após o casamento até que ficasse como os duques queriam. No entanto, segundo a publicação britânica, essa não era a primeira opção de moradia do casal. Harry e Meghan gostariam de ter ido morar no Castelo de Windsor, residência oficial da Rainha Elizabeth e Príncipe Philip, mas o pedido foi negado pela monarca.

A Rainha teria dito não porque não considera que o castelo seja um local apropriado para uma família em formação morar. “Há muitos quartos e suítes vazios nos apartamentos privados do Castelo de Windsor, mas não é apropriado ter uma família jovem morando por lá”, explicou o correspondente real Hugo Vickers.

A residência atual de Meghan, Harry e seu filho Archie também fica em Windsor, a duas horas de Londres. Eles se mudaram para lá depois de passarem quase um ano vivendo em um apartamento de dois cômodos no Palácio de Kensington, em Londres, ao lado do Príncipe William e de Kate Middleton.

O casal preferiu se mudar da capital britânica para criar Archie longe da agitação da cidade e ter mais espaço para o crescimento do bebê.

Leia mais: Elton John sai em defesa de Meghan e Harry em polêmica com jatinho

+ À espera de um transplante, mãe comove ao prepara filha para o pior

PODCAST De onde tirar forças para enfrentar a dor