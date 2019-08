Após 1 ano de casados, Camila e Klebber saem de lua de mel

Finalmente chegou o momento de curtir: Camila Queiroz e Klebber Toledo embarcaram para a tão esperada lua de mel. Em sua conta no Instagram, a atriz anunciou que ela e o marido estão em viagem especial, mas não especificou o destino do casal. O ator, porém, mostrou no stories fotos suas na África do Sul.

Camila e Klebber se casaram em agosto de 2018, mas não puderam sair de lua de mel na época por conta da agenda de compromissos profissionais de cada um.

Mais livres, agora, os atores devem curtir finalmente o momento a dois. “Lua de mel, aqui vamos nós”, comemorou a atriz.

Leia mais: Madonna erra nome de Bolsonaro e internet AMA novo apelido