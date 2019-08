Filha de Fernanda Young publica texto emocionante de despedida da mãe

Estela May, de 19 anos, filha de Fernanda Young, escreveu um texto emocionante sobre a morte da mãe. A roteirista morreu no último domingo (25) após sofrer com uma crise de asma e parada cardíaca.

“Você deixa pra trás a obra mais perfeita que já vi, todos os textos, todas as brilhantes ideias de jerico que nem chegaram a ser realizadas (pode deixar que eu realizo) e os poemas. aqueles lindos poemas. ai de alguém apagá-los das paredes. tudo sobre você sempre me impressionou, é como se você fosse o protótipo da mãe legal: anárquica, generosa, engraçada, gentil, doida e ainda por cima não me julgou naquela fase que eu só dormia se tivesse um guarda-chuva aberto em cima de mim. Vai ser difícil sem você, mas vamos conseguir, prometo.”

Fernanda deixa quatro filhos, as gêmeas Cecília Madonna e Estela May, Catarina Lakshimi e John Gopala, todos da união com Alexandre Machado.

