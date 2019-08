Kate e William têm atitude após polêmica de Meghan e Harry

Kate Middleton e Príncipe William foram vistos viajando com seus três filhos – George, Charlotte e Louis – de Scotland até Norwich em um voo comercial na manhã desta quinta-feira (22). E por que esta informação é tão relevante? Porque as últimas semanas têm sido marcadas por duras críticas a Meghan Markle e Príncipe Harry por terem usado um jatinho particular para ir a Ibiza.

Os duques de Cambridge e as crianças foram flagrados caminhando ao terminal do aeroporto. Uma passageira comentou ao Daily Mail que “a família estava sentada bem à minha frente” e que “ninguém sabia que eles estavam no voo. Mais tarde eu percebi que a mãe de Kate estava sentada algumas fileiras a minha frente.”

A atitude de Kate e William pode ser vista como um contraste às escolhas recentes de Meghan e Harry e até mesmo como uma consequência das polêmicas que rondaram a família real nas últimas semanas, como aponta a mídia britânica.

No começo desta semana, Elton John saiu em defesa do casal, afirmando que foi ele quem pagou pelos voos que a dupla fez para passar alguns dias na sua mansão em Nice, na França, e citando até a morte da princesa Diana para criticar a constante intervenção midiática na família.

