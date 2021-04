John Travolta relembra detalhes de dança mágica com princesa Diana

John Travolta viveu um dos episódios mais marcantes da sua vida, em 1985, durante um jantar na Casa Branca. A convite do então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, e da primeira dama, Nancy Reagan, o ator teve um encontro com príncipe Charles e princesa Diana, que o acompanhou em uma dança na ocasião.

36 anos depois, em entrevista dada à Esquire Mexico, John conta que foi pego de surpresa com o convite. “Não achei que eles me convidariam para dançar com ela. Tive o grande privilégio e a honra de fazê-lo e pensei: ‘Deve haver um motivo para fazer isso e é melhor eu dar tudo de mim’”, disse a estrela.

O ator precisava conduzir a dança bem e tornar um momento divertido, que, segundo ele, foi a parte fácil. “O fato de saudar Diana adequadamente, ter confiança e convidá-la para dançar foi uma tarefa complicada”, contou Travolta.

Para o veículo, ele ainda descreveu o turbilhão de sentimentos que foi acometido na época. “Pense no momento. Estamos na Casa Branca. É meia-noite. Todo o palco é como um sonho. Eu vou até ela, toco em seu ombro, a convido para dançar. Ela se vira e ao me ver mostra aquele sorriso cativante, um tanto triste, e aceita meu convite. E lá estávamos nós, dançando juntos como em um conto de fadas.”

John guarda com carinho o momento único. “Quem poderia imaginar que algo assim vai acontecer com você um dia? Fui inteligente o suficiente para registrar isso em minha memória como um momento mágico muito especial.”