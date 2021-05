TikToker choca a internet por semelhança com princesa Diana

Na última semana, a influenciadora digital Rose Van Rijn impressionou os fãs da realeza por sua aparência bem semelhante à da princesa Diana em um tutorial publicado na rede social TikTok.

No vídeo, a criadora de conteúdo mostra que sua inspiração de corte de cabelo saiu do Pinterest. Rose cortou os próprios fios na altura dos ombros e com uma franja em camadas.

Ela conseguiu o penteado igual ao de Lady Di com uma escova em que as pontas foram modeladas na direção oposta ao rosto. O protetor térmico e um spray também fizeram diferença no resultado.

Como boa influenciadora, o vídeo ainda ganhou uma caracterização especial com direito a uma camisa floral, um blazer da mesma cor e um colar de pérolas, ou seja, um look total princesa de Gales.

Rose deixou claro seu amor por Diana e pelos anos 70. “Diana se foi há muito tempo, mas espero continuar seu legado, mesmo que seja usando seu penteado novamente e mostrando para outras pessoas na internet”, disse a influenciadora para Allure.