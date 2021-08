Princesa Charlotte tem uma nova melhor amiga: sua prima Louise

A princesa Charlotte aproveitou as férias de verão na Escócia, onde a família real britânica se reúne no Castelo de Balmoral, para interagir com Lady Louise Windsor, sua prima de 17 anos, a qual tem visto com mais frequência durante essa temporada.

Para matar as saudades, Louise, que é 11 anos mais velha que a pequena Charlotte, resolveu ensinar à filha do príncipe William e Kate Middleton a desenhar coelhos e outros animais que povoam a propriedade escocesa, como conta o Expresso.

Desenhar, para os Windsors, é uma paixão de família: a mãe Kate adora experimentar com lápis de cor, desde criança, paixão que também pertence a Charles. O irmão mais velho de Charlotte, o futuro governante George, também já mostrou seu talento artístico. No ano passado, para o Dia das Mães, criou um cartão no qual foi desenhado um vaso amarelo com um coração ao centro de onde emergiram três papoulas.

Neta favorita da rainha

Louise é considerada uma das netas favoritas da Rainha Elizabeth II. Ao nascer, em 8 de novembro de 2003, Louise não recebeu o título de princesa ao qual tinha direito. Seu pai, príncipe Edward, o caçula da rainha Elizabeth, pediu que esperassem a menina atingir a maioridade para que ela própria aceitasse ou não a designação.

Recentemente, ela roubou a cena ao fazer aparições públicas em homenagens ao avô paterno, príncipe Philip, que morreu em março. Apesar de tímida, foi simpática com os súditos que a abordaram e a imprensa. Ela é ainda conhecida por ser amada por todos os filhos dos duques de Cambridge, sempre cuidando das crianças quando vão passar as férias de verão no castelo.

Filha mais velha e única menina do príncipe Edward e sua esposa Sophie, Conde e Condessa de Wessex, além do talento para desenho ela também é dotada de grande inteligência. Após as férias divertidas com os primos, Louise recebeu com êxito seu resultado de nível AS, qualificação acadêmica oferecida por instituições educacionais na Inglaterra. Atualmente ela está matriculada em uma escola particular em Ascot, e estuda inglês, história, política e drama, como conta a Hello!.