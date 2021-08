William e Kate postam foto de Charlotte para apoiar causa especial

O príncipe William e Kate Middleton compartilharam uma foto adorável da princesa Charlotte em homenagem a uma grande causa. Na imagem, a filha de seis anos do casal segura delicadamente uma linda borboleta. A pequena é uma verdadeira amante da natureza.

“Queríamos compartilhar essas lindas borboletas Peacock e Red Admiral como parte da iniciativa Big #ButterflyCount que ocorre em todo o Reino Unido”, explicou a legenda da foto publicada nas redes sociais do casal.

Kate e William explicaram mais sobre a causa para salvar as borboletas: “@savebutterflies estão nos incentivando a contar sobre essas criaturas incríveis porque não são apenas lindas criaturas para se estar por perto, mas também são extremamente importantes. As borboletas são partes vitais do ecossistema como polinizadores e componentes da cadeia alimentar”, ressaltou o casal.

No início deste ano, os duques compartilharam outra foto inédita da pequena Charlotte em comemoração ao seu aniversário. A princesa sempre é retratada em momentos de muita fofura, que a gente ama, claro!