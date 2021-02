Em vídeo, princesa Charlotte imita gesto de Kate Middleton

A princesa Charlotte, de 5 anos, em suas últimas aparições demonstrou uma postura que muito se assemelha à de sua mãe, Kate Middleton, copiando trejeitos que são característicos da duquesa.

Um vídeo, que se tornou popular no TikTok e no Twitter, mesclando imagens de Kate em um noivado real via Zoom e as imagens dos primeiros dias da Charlotte na escola, mostram que a princesa além de usar o mesmo penteado que a mãe, tem a mesma mania de mexer no rabo de cavalo, fazendo uma espécie de giro.

Veja:

Like mother like daughter 😍❤️💕 Watch till the end to see adorable mom and daughter fixing their ponytail 🥰🥰 So cute 🥰 #DuchessofCambridge #PrincessCharlotte #momdaughter pic.twitter.com/3I8HDIn9lw — ✨★╚» Your Majesty╚»★♥ (@EniEnkela) February 5, 2021

Charlotte é a segunda filha do príncipe Willian e Kate Middleton, os duques de Cambridge, que também são pais dos príncipes George, de 7 anos, e Louis, de 2 ano.