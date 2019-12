O cartão de natal de Charles e Camilla é bem diferente

A guerra dos cartões de Natal!

Depois do fofíssimo cartão de Kate Middleton, William e filhos em uma moto, príncipe Charles parece ter se empolgado. Em sua conta do Instagram, o príncipe de Wales postou uma foto dele com Camilla Parker-Bowles em um rolls royce sorrindo.

“Aqui está o cartão oficial de natal do Príncipe de Wales e da Duquesa de Cornwall. A foto foi feita em Havana, por Ramon Espinosa, durante a visita real à Cuba mais cedo esse ano”, diz a legenda.

–A festa de natal da Família Real demanda uma agenda apertada, cheia de eventos que já começaram na quinta (19). Porém hoje (20) a notícia da internação do príncipe Philip foi mais um fato para um natal bem complicado para a Rainha, que enfrenta uma série de pressões, desde a briga entre Harry e William, as críticas à Meghan Markle, as reações involuntárias de Kate Middleton, o escândalo do príncipe Andrew e… nossa, faltou fôlego, a possível aposentadoria da Rainha. Suspeitamos que a Rainha não veja a hora de ver 2019 acabar…

