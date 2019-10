O desentendimento entre príncipe Harry e William não está agradando nem um pouco príncipe Charles. De acordo com o jornal britânico The Sun, o pai dos príncipes está “absolutamente furioso” com a crescente discussão entre os irmãos e está preocupado com o filho mais novo da mesma maneira com que se preocupava com sua ex-esposa, a princesa Diana.

A crise na realeza britânica foi desencadeada após Harry ter assumido, em documentário exibido pela ITV no último domingo (20), que ele e William “estão seguindo caminhos diferentes agora”. Rumores anteriores já alegavam que existia um desentendimento entre os irmãos, afirmando que o mais velho não apoiava o relacionamento do mais novo com Meghan Markle.

Segundo a publicação, a atual situação entre Harry e William está ofuscando o trabalho de Charles no exterior. Uma fonte próxima à família real teria afirmado que “o Príncipe de Gales [Charles] está muito ocupado no momento em turnê pelo Japão, incluindo uma visita à equipe de rugby galesa. Mas o ponto é que toda essa confusão minou completamente o trabalho que ele está fazendo, assim como minou o trabalho de príncipe William e Kate [Middleton] no Paquistão.”

Além disso, a mesma fonte alega que os funcionários da Clarence House, atual residência de Charles, localizada em Londres, estão desapontados pelo fato de que um documentário sobre o Príncipe de Gales, também exibido pela ITV, foi completamente ignorado pela imprensa.

“Esse é um documentário sobre seu trabalho e tem um grande significado para ele. Ele foi completamente e totalmente aniquilado, tudo porque esses dois [Harry e William] acham que reinventaram a roda”, afirma a fonte ao The Sun.

Apoio da Família Real

Na última quarta-feira (23), a imprensa britânica também revelou que Harry contestou as alegações de William de que ele e Meghan estariam passando por um “momento de fragilidade”. Na realidade, o duque de Sussex acredita que ele e sua esposa não receberam o mesmo nível de apoio da instituição real.

No entanto, segundo a publicação, Charles está convencido de que sempre apoiou o relacionamento de Harry com Meghan e pretende continuar defendendo o casal publicamente diante das incessantes críticas que eles têm recebido da mídia.

Fontes ainda enfatizam de que Charles está preocupado com Harry da mesma forma com que se preocupou com Diana, que também recebeu fortes críticas da mídia antes de morrer em um acidente de carro, em 1997.

