Rainha desmente rumores sobre príncipe Charles

Nada de aposentadoria! Em um ano bastante complicado para a Família Real, mais um capítulo para o novelão estrelado pelos Windsor. Segundo a revista Vanity Fair, a Rainha anda bastante irritada com o primogênito, príncipe Charles porque a imprensa está especulando cada vez mais que ela iria se aposentar quando completar 95 anos, daqui a 18 meses. “A Regência não vai acontecer”, diz a fonte à revista. “Soa mais como uma trama do The Crown“, alfinetou.

O plano parece ser que Charles passe a cuidar do dia-a-dia sim, mas nada da Rainha abdicar o título por ele. Segundo a mesma fonte, apesar do escândalo em torno do príncipe Andrew, tido como o filho favorito de Elizabeth, ela não abre mão do comando da família. “A Rainha comanda a família e esse segue sendo o caso”, diz a fonte. A agenda oficial da Rainha vem sido reduzida aos poucos: de 332 eventos em 2016, ela agora mantém 283 desde 2018. A agenda de Charles inclui 507 compromissos oficiais.

Hoje (3) a Rainha recebeu o presidente americano Donald Trump no Palácio de Buckingham. Andrew continua nas manchetes dos jornais ingleses e as investigações sobre seu envolvimento com pessoas que comandavam uma rede de tráfico de menores segue nos Estados Unidos.

Leia também: Família Real se prepara para novas revelações

+ Príncipe Charles planeja reduzir tamanho da realeza quando assumir o trono

PODCAST – Como consumir menos, de forma consciente e inteligente