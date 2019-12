Kate Middleton se esquiva de carinho de William. Veja o vídeo

Em tempos atuais frações de segundo viralizam na internet. Súditos e fãs da Família Real estão comentando hoje a reação de Kate Middleton a um toque carinhoso do marido, príncipe William, no seu ombro. A duquesa se esquiva do toque, mantendo o sorriso, mas a cena não foi editada do especial de Natal que o casal Real fez essa semana para a BBC inglesa. A jornalista Caitlin McBride repostou a cena no Twitter e naturalmente a repercussão foi rápida. “Kate se esquivando na mão de William no seu ombro durante o programa”, ela escreveu.

Kate shaking off William's hand on her shoulder during #ABerryRoyalChristmas pic.twitter.com/NyzjdKC3rk — Caitlin McBride (@mcbride_caitlin) December 16, 2019

Uma fã também viu o momento. “Alguém mais viu Kate se esquivando da mão de Wills no ombro dela perto do final?, escreveu

Great show really lovely couple, did anyone see kate nudge wills hand of her shoulder near the end though ??? #ABerryRoyalChristmas — Charlotte Horwood (@CharlotteHorwo4) December 16, 2019

A falta de exibição de carinho entre os dois faz parte do rígido protocolo e já foi comentada várias vezes. O máximo do afeto em público trocado entre William e Kate se reduz a um leve toque nas costas. Eles nunca são vistos de mãos dadas ou trocando beijos.

A reação da duquesa no vídeo parece sugerir mais um susto do que rejeição e confirma o quanto Kate é ligada nas regras e o que é esperado dela em frente às câmeras. A apresentadora Mary Berry comentou que o casal é afetuoso quando não está sendo filmado, o que sustenta o argumento da pressão sobre eles para seguir a tradição.

E essa é mais uma das comparações frequentes entre irmãos e cunhadas. Afinal, afeto em público é uma das regras que Harry e Meghan quebram em quase todas suas aparições públicas. O casal está quase sempre de mãos ou braços dados, trocam olhares apaixonados e fazem carinho abertamente.

Se a famosa discrição britânica é vista como qualidade, Meghan Markle certamente não concorda. Antes de sair de férias com Harry e Archie, ela falou abertamente o quanto está sofrendo para se adaptar à distância dos ingleses. “Eu tentei adotar a sensibilidade britânica do “stiff upper lip”, eu tentei mas o que isso te faz internamente é provavelmente mais doloroso. Nunca pensei que seria fácil, mas eu pensei que seria justo e que a parte difícil seria me adaptar”, ela disse no documentário exibido em outubro onde Harry e Meghan também se queixaram do tratamento da mídia sobre ela e onde Harry confirmou que os príncipes estão seguindo caminhos diferentes.

Os dois não vão passar o Natal com a Família Real esse ano, nem vão participar da missa tradicional onde todos caminham juntos para a tradicional foto natalina. O primeiro natal de Archie será uma celebração íntima entre Harry, Meghan e possivelmente a mãe dela. Já William e Kate estão confirmados para passar o fim-de-ano com a Rainha.

