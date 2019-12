Ele cresceu! Príncipe Louis é visto pela 1ª vez desde julho e surpreende

As festas de Natal já começaram para a Família Real. Hoje (18) a Rainha recebeu os filhos, netos e bisnetos para um pré-almoço natalino. Quem roubou a cena em poucos segundos foi o caçula de William, príncipe Louis. O pequeno, de um ano, não é visto em público com frequência e cresceu muito nos últimos meses! Na última aparição do pequeno príncipe, ele estava brincando com sua mãe, Kate Middleton em um jogo de polo do pai, em julho. Hoje, no banco de trás do carro, foi possível ver como ele já cresceu e se parece com o irmão, George.

Kate e William chegaram em carros separados, ele com George e ela com a princesa Charlotte. Depois do almoço, os dois foram para casa com os filhos juntos. Harry e Meghan, como anunciado, não participaram do evento familiar.

