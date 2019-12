Família Real se prepara para novas revelações

As revelações sobre o envolvimento do príncipe Andrew com a rede de exploração sexual e de menores estão longe do fim. Após a considerada desastrada entrevista do filho predileto da Rainha à rede BBC, onde não soube dar explicações plausíveis sobre sua amizade com o pedófilo Jeffrey Epstein ou as acusações de ter tido relações sexuais com uma menor de idade, mais dor de cabeça vem à frente. É que Virginia Guiffre, hoje com 36 anos e que revelou ter tido relações com o Príncipe quando ainda tinha 17, vai falar sobre o caso amanhã (2) à noite na TV britânica. “Ele sabe o que aconteceu, eu sei o que aconteceu e só tem um de nós falando a verdade”, Giuffre disse na entrevista que será exibida na BBC. Uma chamada de 20 segundos com a declaração já foi ao ar. “Foi um período assustador da minha vida”, ela diz quando se refere ao tempo que estava envolvida na rede de exploração sexual do milionário americano.

Príncipe Charles, que cada dia está mais à frente do comando da Família Real, está furioso com o irmão, que também é acusado de estar envolvido de ajudar um amigo milionário com sonegação fiscal. Charles tem o apoio do pai, príncipe Philip, que está aposentado mas que sempre cuidou dos assuntos familiares.

Andrew está afastado de qualquer função oficial e não tem sido visto em público desde a entrevista, mas espera-se que apareça ao lado da Rainha no natal. Segundo a imprensa britânica, Charles que deve ser nomeado príncipe regente, quer ter uma conversa franca e dura com Andrew sobre os problemas que ele trouxe para a Coroa. Uma fonte disse ao jornal Sunday Mirror que Charles “cobrou do irmão que fale tudo que ainda possa vir à tona sobre a amizade dele com Epstein”.

“Ele sabe o quanto prejudicial o assunto é para a família e sabe o potencial de piorar e está levando tudo muito, muito à sério”, diz a fonte sobre Charles.

Charles e Andrew não são vistos juntos desde o Remembrance Day, em novembro.

Leia também: Projeção mostra como os filhos de William e Harry ficarão no futuro

+ Twitter oficial da Família Real contradiz declaração da Rainha

PODCAST – Como consumir menos, de forma consciente e inteligente