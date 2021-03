Meghan e príncipe Harry planejam parto em casa para segundo filho

Meghan Markle e príncipe Harry estão planejando um parto domiciliar para o segundo herdeiro da família, em sua residência em Montecito, Califórnia. Assim como divulgado pelo casal durante a entrevista com Oprah Winfrey no início de março, a duquesa está grávida de uma menina, que será o primeiro filho de um membro real a nascer nos Estados Unidos.

De acordo com o depoimento de uma fonte real ao site Page Six, o nascimento da menina está previsto para início do verão no hemisfério norte, ou seja, entre o final de junho e meados de julho.

O sonho de Meghan de ter um parto domiciliar já vem desde a gestação do seu primogênito Archie, quando ainda moravam na residência de Frogmore Cottage, no Reino Unido, onde era atendida por uma equipe de parteiras. No entanto, com o atraso no parto, a duquesa foi levada ao hospital para dar à luz.

“O plano de Meghan para Archie era dar à luz em casa, mas vocês sabem o que dizem sobre os planos mais bem elaborados. No final, seus médicos a aconselharam a ir ao hospital e ela só estava interessada em dar à luz Archie com segurança”, disse a fonte à revista.

Também foi apontado pela fonte que a nova casa dos duques na Califórnia, na qual gastaram $ 14,5 milhões na compra realizada ano passado, é belíssima e com um ótimo cenário para dar à luz ao mais novo membro da família.

Se necessário, o casal está perto do Cottage Hospital em Santa Bárbara, Califórnia, eleito um dos melhores hospitais da América.

De acordo com o protocolo real, detalhes do nascimento de um membro ligado a realeza não são anunciados. Um comunicado oficial do palácio de Buckingham é elaborado após a rainha Elizabeth II e a família do casal receber a notícia do nascimento e a criança é apresentada ao público apenas alguns dias depois, quando seu nome é revelado.

No entanto, agora com Meghan e Harry longe dos deveres reais, se tornando cidadãos particulares, ainda não se sabe se seguirão a tradição dos costumes reais ou não, como o dito por uma fonte real.