Tio sai em defesa da honra de Kate Middleton em episódio com Meghan

A entrevista que príncipe Harry e Meghan Markle concederam à Oprah ainda está dando o que falar!

Gary Goldsmith, o tio de Kate Middleton, duquesa de Cambridge, comentou em uma entrevista ao Mail on Sunday sobre os relatos expostos por Meghan durante a conversa com apresentadora Oprah Winfrey.

“Eu conheço Kate desde que ela nasceu e ela não tem um osso ruim em seu corpo. Simplesmente não é da natureza dela. Ela é ainda mais linda por dentro do que por fora. Se alguém teve um ataque de choro, deve ter sido Meghan”, disse Gary.

O tio da duquesa ainda defendeu que em frente a qualquer erro, Kate com certeza tentaria fazer as pazes.

“Eu lutaria pela honra de Kate até o dia de minha morte. Ela é a pessoa mais espetacular que já conheci”, finalizou.

A entrevista com Oprah

Durante a entrevista com a apresentadora Oprah Winfrey, que foi ao ar no início de março, Meghan contradisse as afirmações da imprensa de que antes de seu casamento real com Harry em 2018 ela havia feito Kate Middleton chorar.

“Não, não. O inverso aconteceu”, disse a duquesa de Sussex. “Kate me fez chorar.”

Leia mais sobre as revelações de Meghan Markle em entrevista à Oprah.

O ocorrido teria acontecido por causa de um defeito no vestido de dama de honra de Charlotte, o que criou um clima tenso entre as duas duquesas e fez Meghan chorar. Mas, como a mesma disse, “foi uma semana de casamento muito difícil” e Kate se desculpou com flores e um cartão pelo ocorrido.