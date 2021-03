Meghan Markle assou um bolo especial e decidiu fazer uma surpresa

Que a duquesa de Sussex tem dotes culinários incríveis a gente sabe, agora quem conhece melhor do que ninguém o sabor da comida são as mulheres da Fundação Archewell, de Chicago, uma organização sem fins lucrativos fundada por Meghan e Harry, em parceria com Cozinha Central mundial, como contou a revista People.

Meghan assou um bolo com limões colhidos direto de seu jardim, em Montecito, Califórnia e surpreendeu o grupo. A iniciativa fez jus ao compromisso de fazer ações de compaixão durante o mês da História da Mulher, agora em março. “Nossa esperança com esse esforço é mostrar que, quando todos participamos, mesmo as menores ações podem ter um efeito cascata. Mesmo as ações individuais podem impactar a todos nós”, disse o casal por meio de uma carta.

Desde o início da pandemia da Covid-19, o World Central Kitchen (WCK) serviu quase 500.000 pratos de comida. “Hoje, Dorri da YWCA Metropolitan Chicago, distribuiu 60.000 refeições com WCK e Sarah, coproprietária do restaurante Fat Shallot, compartilharam um almoço seguro a distância com mulheres pegando as refeições”, o grupo reconheceu a ajuda da instituição para alimentar a comunidade durante a pandemia no Twitter.

Meghan tem um carinho especial por Chicago. Foi onde se formou em teatro e em relações internacionais na Northwestern University. Quanto à guloseima, não é a primeira vez que a duquesa compartilha suas receitas com alguém. Durante uma turnê do casal na Austrália em 2018, Meghan levou pão de banana caseiro com ingredientes exclusivos como: gotas de chocolate e gengibre e o ofereceu em uma fazenda familiar em Dubbo.

Ela também motivou um grupo de mulheres afetadas por um incêndio da Torre Grenfell a criar um livro de receitas de caridade, em 2018, chamado Together: Our Community Cookbook.