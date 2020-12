Meghan Markle e Harry divulgam carta de fim de ano com detalhe comovente

A despedida de Meghan Markle e o príncipe Harry a 2020 veio cheia de emoção e clima familiar. A carta foi divulgada no site da organização sem fins lucrativos do casal, Archewell, lançado no mês de outubro.

O duque e a duquesa de Sussex divulgaram duas fotos de ambos na infância ao lado de suas mães. No cartão, Harry está sentado nos ombros de sua falecida mãe, a princesa Diana, enquanto Meghan é abraçada por sua mãe, Doria Ragland .

“Eu sou filho da minha mãe. E eu sou a mãe do nosso filho. Juntos, trazemos a você Archewell ”, disse o casal na carta. “Acreditamos no melhor da humanidade. Porque vimos o melhor da humanidade. Temos experimentado compaixão e bondade, tanto de nossas mães quanto de estranhos (…) Diante do medo, da luta e da dor, pode ser fácil perder isso de vista. Juntos, podemos escolher colocar a compaixão em ação.

“Nós o convidamos a se juntar a nós enquanto trabalhamos para construir um mundo melhor, um ato de compaixão de cada vez”, finalizaram os duques no comunicado.