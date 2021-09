No filme “Spencer”, Lady Di já teme por sua vida: “Eles vão me matar?”

Os apaixonados de plantão pela princesa Diana ganharam mais um gostinho do que vem por aí em Spencer, novo filme inspirado na trajetória de Lady Di, interpretada por Kristen Stewart. Nesta quinta-feira (23), o trailer completo da produção, que estreia nos EUA no dia 5 de novembro, foi divulgado para o público.

O enredo da trama é sobre as últimas férias de Natal da princesa de Gales com a família, em Nortfolk, Inglaterra. Nessa ocasião, ela decidiu colocar um ponto final no casamento com o príncipe Charles, após os relatos de traição dele com Camilla Parker Bowles.

O clima de tensão no feriado é aguçado pelo trailer, que mostra Diana questionando o seu futuro e a própria vida. “Aqui, nesta casa, não existe futuro. Passado e presente são a mesma coisa… Eu realmente gosto de coisas que são simples”, desabafa a mãe de Harry e William sobre o comportamento da família de Charles.

Diana, que faleceu em 1997, no trágico acidente de carro, chega a falar no trailer: “Você acha que eles vão me matar?”, endossando de certa forma as teorias de que sua morte teria sido provocada por membros da realeza.

Veja também: Vestido de Kristen Stewart em “Spencer” levou mil horas para ser feito

Assista, abaixo, ao trailer na íntegra de Spencer, que ainda conta com Timothy Spall, Olga Helsing e Sean Harris no elenco.