Mãe de Meghan está em Londres e dá pistas sobre o nascimento do bebê real

Meghan Markle está completando as últimas semanas de sua gestação. O momento está cada vez mais perto já Doria Ragland, a mãe da duquesa, está em Londres.

Uma fonte contou ao The Sun que, assim como todas as mães, Doria quer estar próxima da filha em um dos momentos mais importantes de sua vida. “Ela, às vezes, fica preocupada em estar tão longe, mas, com certeza, estará por perto quando o bebê nascer.”

Doria e Meghan são bem próximas. A mãe foi a única da família da duquesa a comparecer ao seu casamento com o príncipe Harry.

Anteriormente já se especulava a possível data do nascimento devido a uma viagem de príncipe Charles e sua esposa Camilla para a Alemanha, marcada para o dia 7 de maio.

Lembrando que Meghan e Harry já declararam que não vão anunciar o nascimento de seu primeiro filho juntos logo quando acontecer. Eles querem, primeiro, comemorar em privado como uma nova família para só depois divulgar a notícia ao público.

