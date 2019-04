Esta nova bolsa tendência é a cara de Meghan Markle

Meghan Markle é, reconhecidamente, um ícone fashionista. Com um estilo cheio de elegância e conforto, ela tem inspirado muita gente quando se trata do que vestir. Não por acaso, 25 mil pessoas fizeram fila apenas para comprar um par de sapatilhas que a ex-atriz foi vista usando quando ainda namorava Harry.

E é claro que a duquesa de Sussex possui suas marcas favoritas, dentre as quais podemos destacar a Givenchy. Ela já trajou desde peças de roupas a acessórios da grife e até seu vestido de noiva foi desenhado por Clare Waight Keller, diretora artística da marca. Assim, quando a Givenchy anunciou sua nova coleção de bolsas para a pré temporada de outono de 2019, foi inevitável não lembrar de Meghan.

Disponível em modelos médios e pequenos, a Mystic Bag foi inspirada pela aura misteriosa dos looks da coleção de alta costura de Clare e possui 4 e 8 opções de cores para cada tamanho, respectivamente. Com alça ajustável e removível, as bolsas são feitas de couro macio e fecho de metal dourado. Seus preços variam entre 2,990 e 3,790 dólares (algo em torno de R$ 11.740 e R$ 14880).

Será que em breve veremos Meghan com uma dessas?

Leia também: Sandálias sucesso nos anos 90 estão de volta