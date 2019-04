Os nomes mais cotados para o bebê de Meghan Markle e Harry

O bebê de Meghan Markle e do príncipe Harry está para nascer. Com a proximidade do nascimento do herdeiro ou herdeira do casal real, as apostas do nome que irá batizar a criança não param de crescer nas tradicionais casas dedicadas ao jogo no Reino Unido.

Dentre os nomes cotados, seis se destacam caso o bebê seja do gênero feminino: Diana, Victoria, Alice, Grace, Isabella ou Elizabeth. Se a criança for um menino, a variedade de nomes é maior: Arthur, James, Edward, Albert, Alexander, Christopher, Daniel, Henry, ou Phillip.

Apostas no Reino Unido são uma tradição antiga e quando envolve a Família Real ou nascimentos na realeza, os jogos ganham ainda mais força. Segundo informações do jornal The New York Times, uma casa especializada em apostas espera ganhar 1,3 milhões de libras só com jogos relacionados com o nome do bebê de Meghan e Harry.

