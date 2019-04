Os protocolos mais inusitados da família real

Ser membro da família real vai muito além de morar em castelos, vestir coroas e roupas elegantes e viver uma vida glamurosa. Há muitas regras da monarquia que devem ser seguidas e um comportamento adequado a ser adotado – e isso não é surpresa para ninguém.

Entretanto, algumas das normas, por mais que resistam às gerações, parecem estar desatualizadas e causam certo estranhamento nos dias de hoje.

Você sabia, por exemplo, que os membros da realeza não podem jogar “Banco Imobiliário”? Pois então confira os 20 protocolos mais inusitados da família real.

1. Os casais devem ter, no mínimo, dois filhos

Essa é uma tradição que é seguida há mais de 60 anos e requer que casais reais devem ter, pelo menos, dois filhos. Expandir a família além desse número depende da vontade de cada um. Até hoje, o único casal que teve mais de dois filhos foi a Rainha Elizabeth II e o Duque de Edinburgh. Kate Middleton e o príncipe William seguiram o protocolo com o nascimento do segundo filho, o príncipe Louis.

2. A partir das 18h, tiaras devem ser usadas

Isso mesmo. É regra da família real que depois das 18h os chapéus exuberantes devem ser trocados por tiaras, já que elas não podem ser usadas durante o dia.

3. Tiaras só podem ser usadas por mulheres casadas

Falando em tiaras… O utensílio só pode ser utilizado por mulheres casadas, já que é símbolo do matrimônio. Inclusive, as tiaras já podem ser usadas no próprio dia do casamento.

4. Aprovação antes do noivado

Antes de começar o noivado, a Rainha deve aprovar quem será o novo participante da família real.

5. Todos devem terminar o jantar somente se a Rainha tiver terminado também

Em um jantar oficial ou reunião, quando a Rainha colocar sua bolsa sobre a mesa, pode ter certeza que o evento terminará dentro de cinco minutos. Essa é a regra e todos devem desobedecer, mesmo que não tenha terminado seu prato.

6. Homens são proibidos de assistir aos partos

Somente mulheres poderão participar dos partos domésticos que acontecem na casa. Nem mesmo o pai da criança poderá assistir a esposa dando à luz. Apesar de parecer ultrapassado, esse protocolo, até hoje, foi quebrado apenas uma vez, pela princesa Diana.

7. Nada de esquecer o aniversário da Rainha

Parece óbvio, mas todos devem comparecer à celebração de aniversário da Rainha. Não importa se a agenda está cheia de compromissos, ou se um bebê está prestes a nascer: se você é da família real, você deve sim celebrar o aniversário da monarca.

8. Vai viajar para fora do país? Leve roupa preta.

Isso mesmo. Esse protocolo deve ser seguido como precaução para caso alguma morte inesperada aconteça. Bizarro, não é?

9. É proibido jogar Monopoly

Sabe aquele famoso jogo de tabuleiro chamado “Monopoly” ou “Banco Imobiliário”, que fez a juventude de muitas pessoas? Ele é proibido de ser jogado no castelo da família real. “É muito viciante”, disse o príncipe Andrew uma vez.

10. Herdeiros não podem viajar juntos

Para preservar a linha de sucessão do trono, herdeiros devem viajar separados, para caso aconteça um acidente fatal com um deles. O protocolo já foi quebrado uma vez pelo duque e a duquesa de Cambrigde, quando eles viajaram com seus filhos para o aniversário do príncipe George.

11. É proibido membros da realeza usarem roupas de pele

Casacos de pele – ou outras peças produzidas com pele animal – são proibidos na família real desde o século 12. Desde então, o protocolo já foi quebrado diversas vezes, principalmente por Kate Middleton.

12. Presentes não são abertos do dia de Natal

Os presentes são abertos na véspera de Natal, durante a hora do chá, no Red Drawning Room.

13. Todo buquê de flores deve conter murta de limão

Em casamentos reais, todos os buquês usados pelas noivas têm algo em comum: eles são feitos de murta de limão. Essa antiga tradição existe desde o casamento da princesa Victoria e não foi quebrado até hoje.

14. Nada de alho nas comidas

Alho é um ingrediente estritamente proibido no palácio. O motivo? Simplesmente porque a Rainha odeia.

15. Príncipe George tem um código de vestuário

Nem mesmo as crianças escapam dos protocolos. O príncipe George tem toda uma regra para vestir-se. Por exemplo, ele não pode usar calças compridas e, sim, shorts sob medida.

16. Há um protocolo para conversar com a Rainha

Em jantais formais, a Rainha conversa, primeiramente, com a pessoa sentada a sua direita. Depois, ela conversa com a pessoa a sua esquerda, na segunda parte da refeição.

17. Todos os presentes devem ser aceitos

Todos da família real devem aceitar qualquer presente que seja entregue a eles, não importa o tamanho. Eles podem ser usados, guardados ou doados, mas devem ser recebidos.

18. Os cachorros da rainha recebem pratos gourmet

Até mesmo os cachorros do palácio se alimentam de refeições gourmet, servidos em pratos de prata. E esses pratos são entregues de acordo com a faixa etária – do mais velho para o mais novo.

19. Mulheres devem usar chapéus para passeios oficiais

Esse protocolo afirma que as mulheres devem usar chapéus em todas as ocasiões reais, uma regra de etiqueta que data da década de 50. Mas lembrando: a partir das 18h, nada de chapéu e, sim, tiaras.

20. A Rainha não precisa ter carteira de habilitação

A Rainha é a única pessoa do Reino Unido que tem permissão para dirigir sem ter carta de habilitação.

