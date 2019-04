Série sobre Meghan Markle será exibida na TV brasileira

Meghan Markle será tema do primeiro episódio da série “Million Dollar American Princesses” (“princesas americanas de um milhão de dólares”, em tradução livre), apresentada pela atriz Elizabeth McGovern.

Com estreia prevista para o dia 5 de maio, às 22h, o programa faz parte da grade do novo canal de TV por assinatura brasileira Smithsonian Channel, que estará no ar a partir do dia 26 de abril.

A informação foi confirmada à CLAUDIA pela assessoria de imprensa do Grupo Bandeirantes, que está responsável pelo gerenciamento das operações do canal e por sua grade de programação.

O enredo da série

A série narra histórias verídicas dos bastidores dos celebrados casamentos de herdeiras americanas com nobres britânicos, entre os séculos 19 e 20, combinando fortuna com posição social.

Desde os pais de Winston Churchill à bisavó da princesa Diana, Millon Dollar American Princesses analisa os casamentos arranjados que deram a algumas mulheres americanas o título de nobreza e um lugar na alta sociedade.

Esse é o caso de Meghan Markle, que ao casar-se com o príncipe Harry, abriu mão de sua carreira de atriz a fim de seguir a vida de realeza. Sua história será exibida logo no primeiro episódio.

Sobre o novo canal

Lançado nos Estados Unidos em 2007, o Smithsonian Channel chega ao Brasil ainda neste mês e estará disponível em HD aos assinantes da NET, no canal 590.

O canal abrangerá uma variedade de assuntos, com conteúdo de não ficção voltado às áreas de história, viagens, aviação e exploração espacial, ciências, natureza e cultura pop.

A novidade chega à TV brasileira em parceria com o Grupo Bandeirantes, se juntando aos outros canais distribuídos pela emissora, dentre eles: Arte 1, BandNews, BandSports, Band Internacional e Terra Viva.

