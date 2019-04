Palácio de Buckingham faz raro comunicado sobre gravidez de Meghan

Está chegando a hora de o bebê real de Meghan e Harry vir ao mundo. Desde que a gravidez foi anunciada, os palácios de Kensington e Buckingham fizeram certo silêncio sobre o assunto

“Suas Altezas Reais, o duque e a duquesa de Sussex, têm o prazer de anunciar que a duquesa de Sussex está esperando um bebê para a primavera de 2019”, postou o Kensington na época.

Agora, o último anúncio oficial deixa mais claro que Harry e Meghan estão lidando com a gravidez de uma maneira muito pessoal.

“O duque e a duquesa de Sussex estão muito gratos pela boa vontade que receberam das pessoas em todo o Reino Unido e em todo o mundo enquanto se preparam para receber o bebê”, diz o comunicado do Palácio de Buckingham.

“Sua Alteza Real tomou uma decisão pessoal para manter os planos em torno da chegada de seu bebê em privado. O duque e a duquesa estão ansiosos para compartilhar as boas notícias com todos, uma vez que tenham tido a oportunidade de celebrar em particular como uma nova família.”

A imprensa diz que a mensagem é um sinal de que Meghan não deve posar do lado de fora do hospital junto ao bebê como fez Kate Middleton horas depois de dar à luz. E é uma prova de que o casal está conduzindo a gravidez da maneira como acham melhor, quebrando os protocolos reais.