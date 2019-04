Suposta data de nascimento do bebê de Meghan e Harry é divulgada

A data de nascimento do bebê de Meghan Markle e do príncipe Harry pode ter acabado de ser divulgada. O príncipe Charles e sua esposa Camilla podem ter dado “sem querer” uma dica do dia em que Meghan dará luz ao seu primeiro filho, apesar de uma data oficial não ter sido ainda divulgada.

Segundo a revista People, os duques de Cornwall irão viajar para a Alemanha no dia 7 de maio para uma série de compromissos. Como é esperado que eles estejam na Inglaterra quando o bebê real nascer, é deduzido que a chegada do filho de Harry e Meghan aconteça antes da viagem dos avós.

A expectativa é, realmente, que o bebê nasça no final do mês de abril, mas ainda assim o parto pode acontecer antes ou depois do esperado. Entretanto, tudo ainda não passa de especulações.

Apesar de toda a ansiedade do público acerca do nascimento da criança, Meghan e Harry já anunciaram que só vão divulgar a chegada do bebê depois de terem comemorado entre família. Esse é só mais um dos protocolos quebrados em torno do assunto.

Leia mais: Meghan deseja parto na banheira e ausência de homens no nascimento do bebê

+ Foto rara de Meghan Markle bebê é revelada por tio da duquesa

Siga CLAUDIA no Youtube