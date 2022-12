Lorena Improta, Marco Luque e mais 11 famosos revelam rituais de ano novo

Seja pular as sete ondinhas no mar, vestir certas cores para atrair o que queremos ou comer frutas que inspirem prosperidade, todos nós temos alguns rituais de ano novo que moram em nossos corações. E obviamente, isso não é diferente no mundo dos famosos. A Youtuber Lorena Improta, por exemplo, não abre mão de escolher alguma cor especial para o réveillon.

Já o humorista Marco Luque revela que ama passar todas as viradas na praia, pulando as sete ondas ao lado da família. Legal, né? A seguir, CLAUDIA mostra quais são os rituais de ano novo preferidos das celebridades:

Lore Improta

“Gosto de colocar alguma cor. Sempre passo só de branco e coloco algum detalhe da cor que eu quero passar no ano. E sempre que eu passo na praia, gosto de pular as sete ondinhas também.”

Marco Luque

“Final de ano pra mim é sempre muito especial. A gente reúne a família, a gente exercita o amor, é muito gostoso. Eu acho que é importante a gente poder celebrar a vida junto com familiares e amigos, é uma união que a gente celebra, o fechamento de um ciclo. Eu gosto de passar a virada do ano na praia, tenho o costume de pular as sete ondas também para atrair coisas boas.”

João Luiz

“Eu gosto muito desse clima de fim de ano, para mim é muito importante passar essas datas cercado de pessoas que eu amo. Nessa época eu sempre reencontro a minha família. Como moramos longe um do outro, nos reunimos nesta data para comemorar esse fechamento de ciclo e celebrar as conquistas do ano que passou.”

“Sempre como lentilhas e uso calcinha amarela para trazer boa fortuna. Mas a verdade é que não preciso de festa e nem bagunça na virada, gosto mesmo é de estar tranquila com gente querida por perto!”

Jessi

“Eu geralmente não me apego muito a rituais, mas toda virada de ano costumo fazer uma promessa para todo o ano, como parar de fazer algo que estou fazendo com frequência. Além disso, gosto muito do branco, mas sempre tento compor o look com uma cor vibrante e com significado. Gosto do vermelho, pois sempre espero muito amor no ano seguinte. E geralmente na hora da virada faço o pedido do meu maior desejo para aquele ano. Ano passado desejei uma virada na minha vida e deu certo. Estou com os dedos cruzados para que esse ano se repita!”

Maíra Azevedo

“Eu tenho um ritual para a passagem do ano. O primeiro deles é que, entre o dia 28 até o dia 30, eu preciso tomar um banho de mar. Eu não faço isso entre 31 e 2 de janeiro, porque tem muita gente, e aí, com isso, são muitas pessoas fazendo pedido, e a gente não sabe o que se passa na cabeça de outras pessoas. Então, meu último banho do ano de mar é entre 28 e 29. Para mim é muito importante essa passagem, de passar pelas águas salgadas e fazer uma limpeza, eu sempre faço com uma grande amiga e sempre funciona para a gente.”

Laura Brito

“Todo ano no Réveillon eu costumo usar uma calcinha nova, para dar um ar de ano novo mesmo. Eu sempre escolho a cor de acordo com o que quero para o próximo ano. Nos anos anteriores, já usei amarelo para dinheiro e trabalhos, azul para saúde. Esse ano, vou usar vermelho, para atrair amor, rs.”

Ivan Baron

Busco refletir sobre as conquistas do ano que passou e mentalizar o que ainda quero alcançar, sempre com muita fé, positividade e de peito aberto para receber as novidades do ano que está chegando!”

Pri Leite Yoga

“Aqui em casa, eu e meu marido nos reunimos para rever o nosso ano, os altos, os baixos, os aprendizados, os momentos inesperados. E aí compartilhamos um com o outro, individualmente, o que queremos para o próximo ano. Eu sempre foco em uma sensação. Por exemplo: a sensação que eu quero sentir em 2023 é a renovação. Quero me sentir renovada, revigorada. Então, baseado nessa sensação, essa palavra, esse mantra guia o meu ano. Eu e meu esposo também dividimos o que queremos para a nossa família e para o nosso relacionamento. E muitas vezes escrevemos tudo isso em um documento ou uma planilha e ao longo do ano aproveitamos para revisitar”.

Pri Leite continua: “Outra coisa que também fazemos é tirar uma selfie em família para visualizarmos todo o nosso progresso, da gente como casal envelhecendo juntos e das crianças crescendo. E claro, todo primeiro dia do ano eu pratico Yoga. De preferência eu acordo, pulo da cama e já vou para a minha prática. E nessa yoga do primeiro dia do ano, eu sempre busco novamente a minha intenção. E eu coloco aquela intenção para o universo se manifestar nessa sensação nesse ano novo.”

Paloma Bernardi

“Geralmente viro o ano de branco como todo mundo. Já passei de dourado e azul, mas acredito que o branco é o branco, é a cara do ano novo e o que nos traz paz com todos reunidos usando apenas essa cor. Dessa vez não será diferente. Sempre faço minhas orações, rezo um terço agradecendo pelo ano que passou e pelo próximo que virá e gosto de anotar os meus desejos. Estou sempre em uma festa com amigos e familiares e adoro ver o primeiro sol do ano nascer.”

Mariana Goldfarb

“O final do ano é sempre um momento de reflexão e gratidão para mim. Tenho o costume de todo início de novo ano, fazer anotações do que eu quero para aquele ano, e, no final do ano, eu dou um check nas coisas que eu consegui fazer. Se vejo que tem algo ali que não foi realizado, percebo que não faz sentido, procuro tirar da minha lista. O que faz sentido, coloco como meta para o próximo ano”.

Maju de Araújo

“Cada virada de ano é uma grande surpresa! Mas é sempre um momento em que fazemos aquela pausa pra refletir sobre tudo que foi vivido, aprendido, evoluído. Amo tirar esse momento pra fazer o que eu amo, ir a praia, descansar, ver filmes e estar com as pessoas que amo! Além disso, amo pensar nas minhas metas pro próximo ano, estabelecer novos objetivos e pensar nos sonhos que ainda tenho pra realizar. É o momento em que tenho ideias para torná-los possíveis!”

Gabriela Versiani

“Eu amo essa época! Costumo sempre refletir sobre o ano que passou, agradeço a Deus pelas coisas boas que Ele me proporcionou e mantenho o pensamento positivo para o ano seguinte! O fechamento de um ciclo é sempre importante, e gosto de fechá-lo rodeada de amor com ótimas companhias.”