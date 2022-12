Nasce a primeira filha de Pedro Scooby e Cíntia Dicker; confira fotos

A primeira filha de Pedro Scooby — surfista profissional e ex-BBB — e Cíntia Dicker — modelo internacional — nasceu na madrugada desta terça-feira (27), no Rio de Janeiro. A chegada foi revelada através de uma postagem no Instagram feita pelo casal. “Aurora já está entre nós! Obrigado por todas as mensagens de carinho e amor!”, escreveram na publicação com as fotos do parto (que foi uma cesariana). Confira:

Nos comentários do post, a mais nova mãe elogiou o marido: “Que sorte da Aurora ter esse paizão! Te amo cada dia mais”.

Este é o quarto filho de Scooby, que teve outras três crianças com a atriz Luana Piovani antes de seu casamento com Dicker. Dom está com 10 anos e os gêmeos Bem e Liz estão com 10.

Famosos comemoraram

Não é só o casal que está alegre com a notícia: até mesmo Luana Piovani comemorou o nascimento de Aurora. Através de um vídeo publicado nas redes sociais, a atriz falou sobre a importância da irmandade: “Qual é a sorte da criança pequena que convive com o irmão maior? É que ela tem uma estimulação extra que vai do irmão mais velho”, declarou.

Nos comentários da publicação, outros famosos comemoram: Tadeu Schmidt, atual apresentador do ‘Big Brother Brasil’, disse: “Viva a Auroooooooraaaaaaaaa!!!!!!❤️Muita felicidade pra essa família maravilhosa!!!!❤️”; Giovanna Ewbank escreveu: “Parabéns seus lindos!!!! Bem vinda Aurora ❤️; Ivete Sangalo comentou: “Viva!!! Muito amor e saúde pra essa princesa❤️”.