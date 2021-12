Ano Novo: 11 ideias para fazer uma festa em casa

Passar a virada do ano entre amigos é sempre uma boa pedida e se a festa for em casa, vale a pena caprichar na decoração para que tudo fique ainda mais animado. Se você vai preparar uma festa de Ano Novo em casa não deixe de conferir as ideias que separamos logo abaixo. São inspirações criativas e charmosas que vão transformar essa celebração em um momento inesquecível!

Carrinho para bebidas

Se você tem um carrinho de chá em casa, que tal transformá-lo na estação de bebidas? Coloque no móvel as taças, garrafas, gelo e convide seus convidados a se servirem à vontade!

Decore com balões

Balões ou bexigas são uma ótima ideia para dar uma cara festiva a qualquer decoração. Para a festa de Ano Novo, escolha balões de cores claras ou com certo brilho.

Mensagens positivas

Você também pode presentear os convidados com mensagens positivas para o novo ano que se aproxima. Aqui dois exemplos: um biscoito da sorte feito com dobradura e um pacotinho cheio de votos para o Ano Novo.

Aposte no dourado

Dourado é sempre uma boa escolha para as festas de Ano Novo. Afinal, a cor simboliza fartura e prosperidade. Então, inspire-se nesta ideia de um cordão com flores de papel feitas em dobradura. Um faça você mesmo simples e bonito!

Cada um com a sua taça

Aqui, uma ideia fácil de fazer para criar marcadores de taça. Pegue papéis coloridos e recorte círculos que se encaixam na base das taças. Assim, ninguém confunde e a decoração ganha ainda mais cores!

Doces não podem faltar

Veja que jeito simpático que criar uma bandeja de doces. Combine as guloseimas por cores e deixe que seus convidados se se sirvam à vontade.

Frutas trazem cor e sabor

As frutas também não podem faltar em uma mesa de festa de Ano Novo, então aqui vai uma boa ideia de combinação. Em um prato bonito ou bandeja, combine frutas da época de várias cores com queijos e outros petiscos salgados.

Backdrop

Todo mundo vai querer tirar fotos desta festa para guardar como lembrança. Então, que tal fazer um backdrop bem festivo para fazer selfies e cliques com os amigos? Certeza que será um espaço de muita diversão.

Flores à mesa

Se a ideia for fazer um jantar com mesa posta, não deixe de caprichar nos arranjos de flores. Folhagens, flores brancas e algumas coloridas podem formar uma bela composição para o Ano Novo.

Romã em tudo

A fruta romã é um clássico do Ano Novo e, além de linda, é muito saborosa. Então, ela não pode faltar na sua festa. Há quem goste de fazer simpatias com as sementes, mas a fruta também pode ser um delicioso complemento para drinques e saladas, por exemplo.

Comidas coloridas

Aproveite que há muitas opções de frutas e flores nesta época e capriche no visual das comidas. Aqui, as tortinhas foram decoradas com muitas cores, que deixaram a sobremesa inda mais saborosa!