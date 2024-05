Horóscopo da semana: as previsões dos signos até 12/05

Um período de criatividade e movimento, com a possibilidade de trilhar caminhos mais estáveis! É isso o que prometem os astros, que ainda nos trazem a oportunidade de entender o passado olhando para as nossas raízes – algo muito simbólico no Dia das Mães. A seguir, confira o horóscopo da semana para cada signo.

Horóscopo da semana

Áries: A semana traz influências astrais positivas em seu setor financeiro, com Sol, Lua e Vênus abrindo caminhos para novos ganhos e possibilidades. Com Marte em seu signo, você cria a coragem necessária para promover as oportunidades que te cercam. No amor, renove as energias com o que te faz bem.

Touro: Semana importante para materializar seus sonhos e desejos! Com a Lua Nova abençoando seu caminho, boas novas te esperam com novidades e oportunidades. É hora de renovar seus planos, pois tanto no trabalho quanto no amor, há chances de renovação e prosperidade.

Gêmeos: A semana traz encaminhamentos importantes dentro do seu setor emocional, com a Lua Nova promovendo renovação de sentimentos e concretização do que precisa resolver. Sol e Saturno se unem e trazem boas novas na carreira – há chances de reconhecimento em algo que há muito tempo desejava.

Câncer: Com Marte em seu setor de carreira e propósito, você tem a chance de conseguir grandes feitos, pois a força do Elemento Fogo sustenta sua coragem de ir atrás do que almeja. Contudo, tire o medo e a insegurança de perto para que não te prendam. No amor, romances ganham novas perspectivas.

Leão: As energias da Lua Nova promovem novidades em sua carreira e proposito profissional. É hora de renovar suas perspectivas e colocar em prática o que ama fazer de verdade. Esse é o sinal que o Universo te dá para olhar para seus sonhos de maneira mais responsável. No amor, intensas transformações estão por vir.

Virgem: As energias da Lua Nova em seu setor de crescimento e expansão trazem novidades sobre suas oportunidades. Chegou o momento de olhar melhor ao seu redor e entender o que de fato faz sentido para seus propósitos- e o que não for, não tenha medo de encerrar. Mercúrio, seu regente, promove certa correria, tente se organizar melhor para não se estressar.

Libra: Vênus, Sol e Lua se unem em seu setor de transformações e promovem mudanças positivas, mas que geram certo desconforto. Mantenha a cabeça firme para entender o real propósito. Marte em seu setor de relacionamento renova as energias e a intimidade pode ser o ponto alto da semana. Cuidado, apenas, com certos ímpetos e explosões emocionais.

Escorpião: A Lua Nova encontra Vênus em seu setor de relacionamento e traz novas energias no amor. É hora de promover a responsabilidade afetiva com mais maturidade e senso de estabilidade. No trabalho, parcerias também ganham boas novas e uma ideia promissora e lucrativa pode te encontrar essa semana.

Sagitário: Marte em seu paraíso astral promove energia de sobra com sua criatividade, dando bons indícios de lucros e reconhecimento. Um novo trabalho ou projeto pode fazer parte dos seus planos, promovendo novos caminhos para seus planos. Sua saúde é restaurada essa semana também, procure fazer exercícios ou práticas que renovem sua autoestima.

Capricórnio: Com a Lua Nova em seu paraíso astral, você se sente renovada e entusiasmada com os próximos dias. Mesmo com alguns desafios, você tem a chance de promover novos caminhos, sobretudo com o trabalho e suas finanças. No amor, novos romances estão a caminho.

Aquário: Apesar da retrogradação de Plutão em seu signo, a Lua Nova promove caminhos abertos em seu ambiente familiar, tendo facilidades em resolver questões com parentes e em casa. Contudo, Sol e Saturno garantem possibilidades positivas também em seu trabalho e ganhos financeiros. Aguarde por boas notícias neste setor.

Peixes: Sol e Saturno unidos essa semana garantem boas perspectivas com trabalhos e estudos. Você sente a necessidade essa semana de melhorar suas capacidades e especializações, e terá sorte para isso. Marte em suas finanças garantem energia e coragem para aumentar rendimentos. Coloque seus planos em prática.

