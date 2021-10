Livro infantil de Meghan Markle chega ao Brasil em novembro

Atualizado em 19 out 2021, 21h09 - Publicado em 20 out 2021, 11h00

Por Nathalie Silva (colaboradora) Atualizado em 19 out 2021, 21h09 - Publicado em 20 out 2021, 11h00

O livro infantil The Bench (Seu Banco, em tradução livre), de Meghan Markle, lançado nas terras americanas em junho deste ano, finalmente chegará ao Brasil por meio de uma versão publicada pela Companhia das Letrinhas, no dia 10 de novembro.

Veja também: Livros do mês: os melhores lançamentos para todos os gostos

Com 40 páginas, a obra é indicada para crianças de três a sete anos, possui capa dura e custará em torno de 49,90 reais, sendo vendido nas principais livrarias do país. A pré-venda do livro já começou no site da editora brasileira.

Continua após a publicidade

Para contar a história, Meghan Markle se inspirou na relação do marido príncipe Harry com o filho Archie. A gravidez da segunda filha Lilibet Diana na fase final de escrita também deu um toque especial no desenrolar da história, que fala sobre o vínculo amoroso entre pai e filho vistos pelos olhos da mãe.

A parte ilustração do livro ficou por conta de Christian Robson, artista vencedor do prêmio Caldecott. Leitores do Reino Unido, Irlanda, Austrália, Nova Zelândia, Índia e África do Sul também poderão acompanhar a escrita da duquesa.

Meghan conta que o começo do livro foi com um poema de Dia dos Pais que escreveu para o marido. “Seu Banco começou como um poema que escrevi para meu marido no Dia dos Pais, um mês após o nascimento de Archie”, diz.

“Christian criou belas e etéreas ilustrações em aquarela que capturam o aconchego, a alegria e o conforto do relacionamento entre pais e filhos em todas as etapas da vida; essa representação foi particularmente importante para mim, Christian e eu trabalhamos em conjunto para retratar esse vínculo especial por meio de lentes inclusivas. Minha esperança é que Seu Banco ressoe em todas as famílias – não importa como ela seja – tanto quanto fez com a minha ”, deseja a duquesa.

Mell Brites, editora executiva dos selos infantis da Companhia das Letrinhas, espera que a obra alcance o maior número de pessoas possível e leve a sua mensagem.

“Estamos todos animados com a chegada do livro, queremos que ele possa alcançar o maior número de leitores possível, considerando que trata de um tema de grande importância, o da paternidade, de modo sensível e original. Além disso, o livro aborda com sensibilidade o tema da diversidade familiar, mostrando como o amor pode se manifestar de múltiplas formas”, lembra.