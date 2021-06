Lilibet Diana entra para a história da família real por este motivo

Lilibet Diana, a segunda filha de Meghan Markle e príncipe Harry, chegou ao mundo nesta sexta-feira (4). Oitava na linha de sucessão ao trono da família, a bebê já conta com a atenção integral de seus pais, que já se afastaram de seus compromissos profissionais.

Tanto Meghan como Harry deram entrada no direito à licença, assim que a pequena nasceu. O recurso funciona de forma diferente de acordo com as decisões de cada país, entretanto há um movimento internacional de expandir o afastamento do trabalho formal aos pais, que também fazem parte da rotina de cuidados de um bebê.

Outra mudança protagonizada pela irmã de Archie é o seu local de nascimento: um hospital na Califórnia, nos Estados Unidos. Lilibet Diana, que ganhou esse nome em homenagem à avó e à bisa, é a 11ª bisneta da rainha Elizabeth e foi a primeira a nascer fora do Reino Unido.

Os duques de Sussex se mudaram para o país após o desligamento das funções da realeza como membros seniores. Em entrevista à Oprah neste ano, eles anunciaram que esperavam uma menina e relataram duros desentendimentos com a família e a instituição que conduz a dinâmica da nobreza.

Meghan e Harry agora possuem mais liberdade, inclusive para escolher o momento ideal de apresentar a filha caçula ao público. O único pedido que eles fizeram em relação à bebê é que os presentes dados a ela fossem entregues em forma de doações para organizações que trabalham para mulheres e meninas.