Nasce filha de Meghan Markle e Príncipe Harry

Meghan Markle deu à luz uma menina na última sexta-feira, 4 de junho. Representantes de Meghan e do Príncipe Harry, que já são pais de Archie (na foto), divulgaram neste domingo (6) um comunicado confirmando as notícias do nascimento da segunda filha do casal.

“É com grande alegria que o Príncipe Harry e Meghan, o Duque e a Duquesa de Sussex, dão as boas-vindas à sua filha, Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor, ao mundo”, diz um comunicado do casal divulgado no domingo.

“Lili nasceu na sexta-feira, 4 de junho às 11h40, sob os cuidados de confiança dos médicos e da equipe do Santa Barbara Cottage Hospital em Santa Barbara, Califórnia. Ela pesa 7 libras e 11 onças. Mãe e filho estão bem e saudáveis, e se acomodando em casa.”

Nome traz homenagens

O anuncio revelou um fato muito esperando pelos fãs da realeza: o nome da bebê. Assimc omo muitos esperavam, Meghan e Harry nomearam a pequena com nomes que fazem homenagens não só à princesa Diana, mas também à Rainha Elizabeth II.

“Lili recebeu o nome de sua bisavó, Sua Majestade, a Rainha, cujo apelido da família é Lilibet. Seu nome do meio, Diana, foi escolhido para homenagear sua querida avó, a Princesa de Gales”, diz o anúncio.

Lili é a segundo filha do casal, que é já pai do pequeno Archie, de dois anos. “O duque e a duquesa agradecem por seus votos calorosos e orações enquanto desfrutam deste momento especial em família”, encerra o comunicado.

Nome já era cogitado em apostas

Durante a gravidez de Archie, em 2019, eles visitaram a cidade de Birkenhead e ouviram sugestões de nomes de crianças em uma escola. Na ocasião, uma menina de 7 anos, chamada Megan Dudley, conversou com a Duquesa de Sussex e descobriu que as duas tinham o apelido de “Meg”, então sugeriu um nome para o bebê.

Ela contou aos repórteres: “Perguntei a ela se chamaria seu bebê de Amy se tivesse uma filha, e ela disse: ‘É um nome muito bonito, gosto dele. Teremos que pensar sobre isso.‘“

No mesmo período, Harry se interessou pelo nome “Lily”, dado a uma das crianças dessa escola. Ele perguntou à mãe da menina como soletrava o nome, que é inspirado em um tipo de flor, os Lírios.

A gravidez do segundo filho foi anunciada em um post do Instagram no Dia dos Namorados. A foto foi tirada de forma remota pelo amigo de longa data do casal, Misan Harriman.