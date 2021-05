Em homenagem à filha, Meghan Markle usa joia com significado especial

O príncipe Harry e Meghan Markle fizeram, neste sábado (08), a primeira aparição pública desde a polêmica entrevista para Oprah Winfrey, que acirrou ainda mais a tensão entre a Família Real e o casal, que renunciou aos deveres reais no início de 2020.

Em participação do VAX Live do Global Citizen , um festival em pró da vacinação mundial, o qual os duques de Sussex presidem, Harry subiu aos palcos para pedir uma distribuição mais igualitária das vacinas em todo o mundo.

Na ocasião, Meghan, que não compareceu presencialmente ao festival, participou por meio de uma mensagem pré-gravada e televisionada.

A duquesa ressaltou como a pandemia da Covid-19 tem afetado negativamente as mulheres, principalmente as negras. “‘As mulheres, e especialmente as mulheres negras, viram uma geração de ganhos econômicos ser eliminada. Desde o início da pandemia, quase 5,5 milhões de mulheres perderam o trabalho nos Estados Unidos e espera-se que mais 47 milhões de mulheres em todo o mundo caiam na pobreza extrema”, alertou Meghan.

A duquesa também aproveitou o evento para falar de sua gravidez, enquanto usava um colar em homenagem a sua filha e que faz menção à luta por um país mais igualitário.

“Meu marido e eu estamos emocionados por em breve dar boas-vindas a uma filha. É um sentimento de alegria que compartilhamos com milhões de outras famílias em todo o mundo. Quando pensamos nela, pensamos em todas as jovens mulheres e meninas ao redor do mundo que devem receber a habilidade e o apoio para nos levar adiante”, disse Meghan durante o discurso.

A joia, nomeada de “Woman Power Charm Necklace”, avaliada em cerca de 735 reais, combina o símbolo feminino de Vênus com um punho em protesto. Composto por uma ametista roxa genuína, a pedra atribui à joia os significados de abundância e iluminação.

Assista ao vídeo da duquesa: