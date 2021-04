Kate homenageia rainha Elizabeth e princesa Diana com item especial

Kate Middleton, casada com o príncipe William, completou seu gracioso look usado no funeral do príncipe Philip com um colar de pérolas. A escolha da joia foi uma homenageia à rainha Elizabeth e à sua falecida sogra, princesa Diana.

A duquesa de Cambridge usou um elegante vestido preto da marca Roland Mouret, com um pequeno chapéu na cor preta, assim como sua máscara de proteção.

O destaque da composição monocromática ficou por conta dos acessórios escolhidos pela duquesa, principalmente pelo colar, que possui quatro fileiras de pérolas e um fecho de diamante. A peça ainda tem uma pedra em destaque no centro, que foi encomendada pela própria Rainha.

Segundo o New York Post, as pérolas usadas foram dadas de presente pelo governo japonês. A matriarca o exibiu durante eventos reais nas décadas de 1980 e 1990.

Em 1982, foi a vez de Lady Di desfilar com a joia. A princesa era uma amante assumida de pérolas.

A aparição de Kate com a joia não é inédita. Ela também usou a peça em um jantar que celebrou o 70° aniversário de casamento da rainha e do príncipe Philip, em 2017. Brincos de pérolas, também da rainha, completaram o look da duquesa.