Em seu aniversário de 95 anos, rainha Elizabeth faz homenagem a Philip

A rainha está passando o aniversário de 95 anos isolada no Castelo de Windsor. Ela tem passado a maior parte do tempo lá desde o início da pandemia, onde tem mais liberdade para andar com os cães e caminhar pelos gramados. Hoje, no Instagram da Família Real, ela publicou sua primeira mensagem desde a aparição no enterro do marido.

“Na ocasião do meu aniversário de 95 anos, recebi muitas mensagens de bons desejos e agradeço muito”, escreveu a rainha Elizabeth em mensagem divulgada hoje pelo Palácio de Buckingham. É o primeiro aniversário da rainha sem o marido em mais de 70 anos.

A rainha também falou que ficou “profundamente tocada” com todas as homenagens a seu marido, o príncipe Philip, morto no dia 9. “Apesar de ser um momento de grande tristeza na minha família, foi muito reconfortante para todos nós ver e ouvir tantas homenagens ao meu marido no Reino Unido, na comunidade Commonwealth e ao redor do mundo”, continua a carta.

“Minha família quer agradecer a todos vocês pelo apoio e generosidade nos últimos dias. Estamos profundamente tocados e continuamos a ser lembrados do impacto que Philip causou em muitas pessoas durante sua vida”, finaliza a rainha, assinando Elizabeth R.

A Rainha perdeu no mesmo dia da morte do marido outro amigo muito próximo e de muitos anos. Os dias cercadas pela família para as devidas homenagens chegam ao fim com o retorno de Harry a Los Angeles, que aconteceu na terça-feira (20).

Nos próximos dias, outras homenagens para príncipe Philip devem ocorrer, uma inclusive organizada por William e Kate Middleton.