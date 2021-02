Emma Corrin tem a melhor reação ao ser indicada ao Globo de Ouro

Aos 25 anos de idade quais eram (ou são) as conquistas mais desejadas por você? A atriz Emma Corrin, que tem essa idade, certamente aspirava ter o seu trabalho reconhecido, mas foi pega de surpresa nesta quarta-feira (3) com o anúncio da sua indicação para o Globo de Ouro pela atuação como a princesa Diana na quarta temporada de The Crown.

Em seu perfil no Instagram, a atriz dividiu com seus seguidores o momento que recebeu a notícia que concorreria na categoria de melhor atriz em série televisiva dramática. O registro mostra Emma com as mãos cobrindo o rosto antes do resultado e pulando do sofá após escutar seu nome. Veja o momento abaixo:

“Obrigada, obrigada! Estou realmente honrada por ser nomeada entre um grupo de mulheres tão talentosas e inspiradoras!”, escreveu na legenda da publicação, na qual fãs não pouparam elogios.

O agradecimento pela nomeação também foi estendido para o elenco e a equipe da série da Netflix, como o ator Josh O’Connor, o príncipe Charles, que também foi indicado ao Globo de Ouro .

“Trabalhar em The Crown foi a experiência mais mágica, em grande parte graças ao incrível elenco e equipe que me apoiaram e ajudaram a me guiar, incluindo meu maravilhoso amigo, Josh O’Connor, que também foi merecidamente reconhecido hoje”, agradeceu. “Foi um privilégio fazer parte da família The Crown e retratar nossa versão de Diana.”

Na mesma catergoria, Corrin disputa com a parceira de elenco Olivia Colman , a rainha Elizabeth, Jodie Comer, a Killing Eve, Laura Linney, a Ozark, e Sarah Paulson, a Ratched .

Já a série pode levar a melhor em outras categorias, já que Gillian Anderson, a Margaret Thatcher, e Helena Bonham Carter, princesa Margaret também foram indicadas como melhor atriz coadjuvante em série, minissérie ou filme para televisão.