5 opções de blazers inspirados nos looks de Lady Di em The Crown

A chegada de Lady Di em The Crown proporcionou à série um engajamento do público diferente das primeiras três temporadas. E o interesse pela história da princesa Diana passa pelo comportamento dela, o relacionamento com Charles e também por sua relação com a moda, que supera a barreira do tempo e se mostra como tendência até os dias de hoje.

Prova disso é que o LikeToKnowIt, aplicativo de compras com peças inspiradas em looks principalmente de famosos e influencers, revelou que três escolhas fashion de Diana explodiram nas pesquisas do app com a quarta temporada da série.

O pódio das buscas tem a gola larga em primeiro lugar com 7.000% de aumento, laço na gola na segunda posição por conta do crescimento de 2.900% e o bronze com blazer azul pelo boom de 1.000%. Inclusive, os dois últimos foram usados juntos pela personagem na cena do anúncio do noivado com Charles.

Seja para contar uma novidade importante – como um noivado – ou simplesmente trabalhar, o blazer tem o poder de transformar o look dependendo das escolhas das outras peças. Separamos cinco opções em diferentes tons de azul para quem quer ter um pouco do estilo da princesa Diana dentro do guarda-roupa. Confira:

1 – Blazer linho com viscose abotoamento | Amaro | R$ 279,90 – compre aqui

2 – Blazer básico em linho azul claro | Hering | R$ 259,99 – compre aqui

3 – Blazer neoprene manga longa | Marisa | R$ 79,99 – compre aqui

4- Blazer Vanessa I | Le Lis Blanc | R$ 739,90 – compre aqui

5- Blazer feminino básico acinturado com bolsos e botões azul marinho | C&A | R$ 142,99 – compre aqui

