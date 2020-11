Emma Corrin desabafa sobre pressão de interpretar Lady Di

Impressionante. Esse é um dos adjetivos que podem resumir a caracterização de Emma Corrin, 24 anos, em The Crown. O resultado se aproxima bastante da aparência da princesa Diana, que chega à série nesta quarta temporada. Em uma participação no Graham Norton Show, programa do Reino Unido, a atriz contou como encara os primeiros momentos da repercussão de seu trabalho.

Assim como Lady, em suas proporções, Corrin também enfrenta o assédio dos paparazzis. “Eu fui apedrejada fora da minha casa e nunca vi os fotógrafos. É assustador e estranho”, disse a atriz.

Em contrapartida, para o público, a sua imagem ainda não é tão familiar, distanciamento que pode ser explicado também pela transformação da atriz para a personagem. No programa, Emma lembrou uma ida ao teatro junto com Helena Bonham Carter, a princesa Margaret na série, em que a amiga foi destaque. “Tantas pessoas se aproximaram dela e lhe deram tapinhas no ombro para dizer o quanto gostavam de seu trabalho e, claro, ninguém sabia quem eu era”, contou.

Quando ela recebeu o mesmo tapinha nos ombros, também no teatro, achou que tratava-se do encontro com seu primeiro fã. “Pensei, ‘Oh meu Deus, este é o meu momento’, mas a pessoa só veio me dizer que eu tinha uma etiqueta saindo do meu suéter. Foi tão ruim! “, disse a atriz.

Brincadeiras à parte, Corrin disse que interpretar a Princesa Diana causa uma pressão imensa. "Ela era tão adorada, que existe esse sentimento de quase todos de propriedade, como se a conhecessem, então eu entrei nisso com um grande senso de pressão", desabafou. Em outra entrevista, para o The Sunday Times, demonstrou uma expectativa em deixar Lady Di "orgulhosa" de sua interpretação. "Eu sei que isso é estranho e extravagante, mas sinto que a conheço", disse ela.