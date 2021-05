Por que o casamento da princesa Beatrice entrou para a história

A princesa Beatrice tornou-se notícia novamente cerca de um ano após o emblemático miniwedding realizado em julho do ano passado, que contou com a presença de apenas 20 convidados, incluindo a Rainha Elizabeth II e o falecido príncipe Philip, avós da noiva.

A cerimônia, que estava marcada para maio daquele mesmo ano, teve que ser adiada por causa das restrições de circulação em decorrência da pandemia da Covid-19. O casamento foi realizado cerca de dois meses depois, seguindo um modelo mais intimista e indo contra o formato que conhecemos das grandes celebrações da realeza.

Leia mais: Conheça os detalhes da cerimônia de casamento intimista da princesa Beatrice

O fato é que, mesmo com o adiamento do casamento, o enlace de Beatrice e seu noivo Edoardo Mapelli Mozzi entrou para a história, pois os noivos serão o último casal pertencente a realeza que terão acesso à antiga certidão de casamento do Reino Unido, um modelo de documentação vigente desde 1837.

Uma nova lei aprovada recentemente decretou que, a partir da próxima semana, as certidões de casamento de casais da Inglaterra e do País de Gales passarão a incluir o nome das mães. As antigas documentações traziam apenas o nome da figura paterna, tanto da noiva quanto do noivo.

Logo, o próximo membro real a se casar também entrará para a história, tornando-se o primeiro da linhagem a obter a nova documentação.

Quem é a princesa Beatrice?

A última solteira entre os Windsors, a princesa Beatrice, que se casou em segredo em julho do ano passado (confira as fotos), na Inglaterra, veio ganhando notoriedade nos últimos anos.

A primogênita de Sarah Ferguson e do príncipe Andrew é a nona na sucessão à Coroa Real Britânica, logo atrás de Archie, filho de Meghan e Harry.

No jargão real, é uma “princesa verdadeira”, porque seu título é de nascença e não veio por casamento. Ainda assim, Beatrice e sua irmã, Eugenie, tiveram uma vida relativamente discreta em comparação aos primos.

Continua após a publicidade

Quando nasceu, em 1988, seus pais – príncipe Andrew e Sarah Ferguson – eram bastante populares. Claro, nem tão famosos quanto sua tia, princesa Diana, mas certamente mais do que seu tio, príncipe Charles. As meninas, com idades próximas de William e Harry, cresceram muito unidas aos primos. Os quatro passavam férias juntos e partilham do mesmo grupo de amigos em Londres. Não é à toa que Cressida Jones e Chelsy Davy, duas ex-namoradas de Harry, são muito amigas de Beatrice.

Os pais de Beatrice se separaram quando ela ainda era muito nova, mas são amigos até hoje, inclusive vivendo na mesma casa. Beatrice é muito próxima da irmã caçula, Eugenie. Mais extrovertida, Eugenie se casou antes da irmã. Segundo dizem, foi a caçula que protagonizou indiretamente um dos eventos nunca comprovados de estresse de Meghan Markle com a Família Real.

Diferentemente de Meghan e Harry, Beatrice e Eugenie não são consideradas membros senior da Família Real, não recebem diretamente uma pensão dos súditos e não são obrigadas a comparecer em eventos públicos, apenas quando convidadas pela rainha.

Amiga de artistas e modelos famosos, Beatrice circula em eventos e festas badalados. Fez uma pequena participação no filme A Jovem Rainha Vitória, onde aparece como dama de companhia da sua parente na vida real. Mas Beatrice não quis ser atriz, ela trabalha em Nova York como executiva em empresas de tecnologia.

O casamento com Edoardo Mapelli Mozzi sempre foi pensado como uma cerimônia mais simples, mas, com a pandemia e os riscos de saúde dos avós, precisou ser adiado. A decisão de seguir em frente em segredo revela uma princesa preocupada em manter a discrição em primeiro plano.

Bem diferente de quando virou (involuntariamente) um meme no casamento de William e Kate Middleton, em 2011, ao usar um chapéu que não foi unanimidade. As críticas levaram Beatrice e Eugenie às lágrimas. Por via das dúvidas, as duas irmãs optaram por um figurino mais discreto para o casamento de Harry e Meghan.

A família de Edoardo sempre foi próxima à Família Real, mas o romance dos dois só foi assumido em 2019. Ele tem um menino de um casamento anterior e agora a expectativa é de que as irmãs também providenciem primos para George, Charlotte, Louis e Archie.

“Crescer na mídia, é… interessante. Tivemos o exemplo de nossos pais, que tiveram suas experiências de má publicidade, mas isso nos fortaleceu”, Beatrice disse à Vogue britânica. “Nós [ela e Eugenie] acreditamos firmemente em quem somos, e temos o apoio do sistema, dos nossos amigos e da nossa família o que é incrível. Não faz sentido ficar com raiva das pessoas falando mal da gente, temos apenas que brilhar e passar amor para o mundo”, explicou.

Resiliência: como se fortalecer para enfrentar os seus problemas