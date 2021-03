Estamos encantados com a caligrafia de Meghan nestas notas de motivação

Mesmo longe dos deveres da Família Real, Meghan Markle continua apoiando a Smart Works, uma instituição do Reino Unido que auxilia mulheres desempregadas e vulneráveis a retornarem ou se inserirem no mercado de trabalho, e sua atitude, revelada nesta terça-feira (16), não poderia ter sido mais admirável.

A duquesa redigiu uma nota pessoal e motivacional para cada mulher com frases de encorajamento, mas o que mais nos surpreendeu foi sua sensibilidade de escrever mensagens tão importantes a mão e com uma caligrafia de tirar o fôlego!

Para uma das associadas à instituição que estava se preparando para uma entrevista, Meghan escreveu: “Você será incrível em sua entrevista! Lembre-se de respirar fundo e seja você mesma.”

Meghan também parabenizou uma das associadas que recentemente iniciou um novo emprego no setor de saúde.

“Queria dar os meus parabéns pessoais por conseguir um novo cargo na saúde pública – não consigo pensar em nada mais importante agora e estou muito satisfeita em saber que a Smart Works apoiou você na preparação para sua entrevista de emprego bem-sucedida”, disse Meghan.

Em setembro de 2019, em sua primeira missão após a licença maternidade, a duquesa falou sobre seu amor por trabalhar com a Smart Works, pela qual foi “atraída” por conta da forma como a instituição “reformulou a ideia de caridade como comunidade” e por ser uma “rede de mulheres apoiando e empoderando outras mulheres em suas atividades profissionais.”

No mês passado a organização anunciou, após a oficialização da saída de Meghan e Harry da Família Real, que “estamos muito satisfeitos em confirmar que a Duquesa de Sussex continuará sendo uma patrona da Smart Works.”

Meghan também continuará a trabalhar com a instituição de caridade de bem-estar animal Mayhew, mas perdeu o patronato do National Theatre e da Association of Commonwealth Universities, que lhe foram transmitidos pela Rainha Elizabeth em 2019.