Príncipe Harry e Meghan Markle se separam de vez da família real

Príncipe Harry e Meghan Markle não retornarão mais como membros ativos da família real, ou seja, não exercerão mais seus papéis oficiais de duque e duquesa. A informação foi confirmada através do comunicado oficial publicado pelo Palácio de Buckingham, nesta sexta-feira, 19.

O casal, que se afastou de todos os compromissos reais em março de 2020, terá que devolver alguns títulos honorários e responsabilidades com instituições da nobreza, ou seja, não manterão mais seus títulos de patronos de instituições e organizações.

A decisão foi tomada após uma conversa de Harry com sua avó, a rainha Elizabeth.

“O duque e a duquesa de Sussex confirmaram à Sua Majestade, a Rainha, que não retornarão como membros ativos da Família Real”, disse o comunicado do Palácio de Buckingham. “Após conversas com o duque, a rainha escreveu confirmando que, ao se afastar do trabalho da família real, não é possível continuar com as responsabilidades e deveres que vêm com uma vida de serviço público.”

Com a decisão, as nomeações serão devolvidas para a rainha, que reorganizará e dividirá as responsabilidades sociais com outros membros ativos da família e reverterá os fundos para outras iniciativas, como o patronato do Royal National Theatre e da Association of Commonwealth Universities.

Apesar de Meghan e Harry, a partir de agora, não usarem mais seus títulos de Alteza, está mantido o título de duque e duquesa de Sussex.

O escritório dos duques de Sussex declarou que o casal “permanece comprometido com seu dever e serviço no Reino Unido e em todo o mundo, e ofereceu seu apoio contínuo às organizações que representaram, independente de sua função social.”

Now statement from Harry and Meghan office: The couple “remain committed to their duty and service to the U.K. and around the world, and have offered their continued support to the organisations they have represented regardless of official role.” — Chris Ship (@chrisshipitv) February 19, 2021

“Embora todos estejam tristes por sua decisão, o duque e a duquesa continuam sendo membros muito queridos da família”, finaliza o comunicado oficial do Palácio de Buckingham.

O afastamento de Harry e Meghan já vinha sendo sinalizado desde 2018, com ambos adotando uma postura que diferem do que é visto comumente na realeza.

Fontes de dentro do palácio real revelaram à revista People que o desafio de manter os papéis reais decorre das relações comerciais do casal com outras entidades, o que vai contra o posicionamento da rainha, que mantém a opinião de que os membros da família real não podem estar “metade dentro, metade fora”, ou seja, representar a Rainha e o Reino Unido enquanto buscam objetivos financeiros pessoais.