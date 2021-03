Meghan Markle guarda uma herança luxuosa à filha

Há nove anos, Meghan Markle não imaginava o caminho que sua vida iria tomar, mas alguns planos, como a maternidade, se concretizaram. A mãe do pequeno Archie anunciou no mês passado sua segunda gravidez, que desta vez trata-se de uma menina.

Antes de ser concebida, a filha de Meghan e do príncipe Harry já havia ganhado um presente da mãe. Em 2015, a duquesa contou em uma entrevista à revista Hello! que comprou uma relógio da marca Cartier para celebrar o anúncio da terceira temporada de Suits. Na série, a atriz interpretava a personagem Rachel Zane.

A compra de luxo foi adquirida com o intuito de transformar a peça em uma herança de família. “Eu tinha gravado na parte de trás, ‘Para MM de MM’ e pretendo dá-lo à minha filha um dia (…) Isso é o que torna as peças especiais, a conexão que você tem com elas”, disse em entrevista na época.

Após anunciar o sexo do bebê, o casal também revelou a Oprah Winfrey que não terão mais filhos. Sobre a expectativa de ser menina, Harry afirmou que “qualquer um ou dois teria sido incrível, mas ter um menino e uma menina … agora temos nossa família e quatro de nós.”