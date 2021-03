Veja homenagem comovente dos netos à princesa Diana

No Reino Unido, neste domingo (14), foi comemorado o Dia das Mães. Todo ano, George, 7 anos, Charlotte, 5 anos, e Louis, 2 anos, prestam uma homenagem para avó Diana.

O trabalho manual dos filhos de Kate Middleton e do príncipe William à Lady Di foi publicado no perfil oficial da família no Instagram. “Este ano o Dia das Mães será diferente mais uma vez. Muitos de nós ficaremos separadas de nossos entes queridos, mas ansiosas por um futuro não muito distante em que poderemos dar um abraço em nossa mãe novamente. Mas para aqueles que estão passando por luto, hoje pode ser particularmente desafiador”, aponta a legenda.

Segundo a publicação, as crianças fazem cartões em memória de Diana para William. “Quaisquer que sejam suas circunstâncias, estamos pensando em você neste Dia das Mães.” Quando a princesa faleceu, o duque de Cambridge tinha 15 anos. Já Harry estava com 12 anos.

Além dos desenhos, os pequenos também escreveram mensagens afetuosas para a avó. “Querida vovó Diana, feliz feliz dia das mães. Eu te amo muito e penso em você sempre. Mandando muito amor”, escreveu George.

Já Charlotte citou o pai em seu doce recado. “Estou pensando em você neste dia das mães. Te amo muito. Papai está sentindo sua falta. Muito amor”, escreveu a menina. Louis deixou seu nome registrado ao lado de um coração e colagens de animais.

Veja os desenhos e recados fofos: