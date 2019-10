Grazi Massafera e Caio Castro estão dando o que falar ultimamente. Depois de terem sido vistos aos beijos na festa de Luciano Huck, passeado juntos no litoral de SP e do ator ter elogiado a loira no Instagram, mais um comentário causou euforia nas redes sociais.

A atriz publicou uma frase no Instagram bem ousada: “É offline que o bicho pega”. Para atiçar ainda mais os fãs e os rumores de romance, Caio comentou um emoji piscando (😉), o que foi o suficiente para deixar os seguidores animados.

Caio Castro comenta em post da Grazi Massafera

É claro que os fãs foram à loucura e deixaram vários comentários. Uma seguidora comentou: “Inveja eu tenho é da Grazi”. Enquanto outra escreveu: “Que sorte da Grazi”.

Algumas celebridades também deixaram comentários na publicação. Fernanda Gentil brincou: “Todos os dias”. Taís Araújo acrescentou: “Mas muita coisa!”. Roberta Campos concordou: “Né?”

Grazi é a nossa capa de Outubro! Em entrevista exclusiva a CLAUDIA, a atriz relembra episódios dolorosos na carreira e as lições do divórcio. “Eu esquecia de mim. Não quero mais me abandonar, nem desvalorizar”, disse.

